Das Kochquartett: das RezeptJapanischer Energiebooster am Morgen

Aus Heft 9/26
(Foto: Foto & Styling Reinhard Hunger)

Haferflocken, Mandelmilch und Apfelmus machen sich immer gut im Frühstück. Aber erst eine außergewöhnliche Zutat sorgt dafür, dass unser Kolumnist danach bis zum Abend nichts mehr zu essen braucht.  

Von Tohru Nakamura

»Kinako ist geröstetes Sojabohnenmehl und erinnert im Geschmack an Erdnuss. In Japan werden Mochi, die japanischen Reiskuchen, darin gewälzt. Schnell gemacht, das ideale Frühstück für mich unter der Woche. Da brauche ich bis abends nichts mehr zu essen.«

Haferflocken mit Mandeln und Kinako

Vorbereitungszeit
20Min.
Back/Gesamtzeit
6Std.
Schwierigkeit
einfach
Menge
für4 Personen

Zutaten

    • 180 g zarte Haferflocken
    • 500 ml Mandelmilch
    • 200 g Apfelmus
    • 60 ml Ahornsirup
    • 30 g brauner Zucker
    • 400 g Joghurt
    • 2 TL Zimt
    • 3 El Kinako (geröstetes Sojabohnenmehl)
    • 80 g gehackte Mandeln
    • Salz

Zubereitung

  1. Haferflocken, Mandelmilch, Apfelmus, Ahornsirup, Zucker, Zimt, Salz, Joghurt und Kinako in einer großen Schüssel gut verrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Dann die gehackten Mandeln unterheben. Die Mischung auf vier Gläser oder Schalen verteilen, abdecken und mindestens sechs Stunden, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank quellen lassen. Vor dem Servieren noch mal umrühren und nach Belieben mit zusätzlichen Mandeln oder frischem Obst garnieren.

Tohru Nakamura

(Foto: Grafilu (Illustration))

kocht in seinem Restaurant »Tohru in der Schreiberei« in München und schreibt neben Caroline Autenrieth, Stephan Hentschel und Sigi Schelling für unser Kochquartett.

