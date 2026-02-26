Haferflocken, Mandelmilch, Apfelmus, Ahornsirup, Zucker, Zimt, Salz, Joghurt und Kinako in einer großen Schüssel gut verrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Dann die gehackten Mandeln unterheben. Die Mischung auf vier Gläser oder Schalen verteilen, abdecken und mindestens sechs Stunden, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank quellen lassen. Vor dem Servieren noch mal umrühren und nach Belieben mit zusätzlichen Mandeln oder frischem Obst garnieren.