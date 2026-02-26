Sie möchten kein Rezept mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»Kinako ist geröstetes Sojabohnenmehl und erinnert im Geschmack an Erdnuss. In Japan werden Mochi, die japanischen Reiskuchen, darin gewälzt. Schnell gemacht, das ideale Frühstück für mich unter der Woche. Da brauche ich bis abends nichts mehr zu essen.«
Haferflocken mit Mandeln und Kinako
Zutaten
- 180 g zarte Haferflocken
- 500 ml Mandelmilch
- 200 g Apfelmus
- 60 ml Ahornsirup
- 30 g brauner Zucker
- 400 g Joghurt
- 2 TL Zimt
- 3 El Kinako (geröstetes Sojabohnenmehl)
- 80 g gehackte Mandeln
- Salz
Zubereitung
Haferflocken, Mandelmilch, Apfelmus, Ahornsirup, Zucker, Zimt, Salz, Joghurt und Kinako in einer großen Schüssel gut verrühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Dann die gehackten Mandeln unterheben. Die Mischung auf vier Gläser oder Schalen verteilen, abdecken und mindestens sechs Stunden, idealerweise über Nacht, im Kühlschrank quellen lassen. Vor dem Servieren noch mal umrühren und nach Belieben mit zusätzlichen Mandeln oder frischem Obst garnieren.
Tohru Nakamura
kocht in seinem Restaurant »Tohru in der Schreiberei« in München und schreibt neben Caroline Autenrieth, Stephan Hentschel und Sigi Schelling für unser Kochquartett.