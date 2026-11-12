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Das Kochquartett: Das RezeptFilet Mignon: Mit Maronen, ohne Stress

Aus Heft 46/26
Foto & Styling: Reinhard Hunger

Obwohl man für dieses Festessen nicht lange in der Küche stehen muss, hinterlassen das butterzarte Fleisch und die aromatische Sauce bei Gästen Eindruck.

Von Caroline Autenrieth

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»Ein Rezept für ein schnelles Festessen. Obwohl man nicht lange in der Küche steht, kann man sich über eine herrlich aromatische Sauce zum zarten Fleisch freuen.«

Vorbereitungszeit
15Min.
Kochzeit
25Min.
Schwierigkeit
mittelschwer
Menge
für4 Personen

Zutaten

    • 600 g Schweinefilet
    • 2 Schalotten
    • 2 Knoblauchzehen
    • Salz
    • schwarzer Pfeffer (aus der Mühle)
    • Öl (zum Anbraten)
    • 2 EL Butter
    • 80 ml Cognac
    • 200 ml Weißwein
    • 4 Zweige Thymian
    • 250 g Maronen (gegart)
    • 200 g Schlagsahne
    • 2 EL Pflanzenöl
    • ½ Bund Petersilie (glatt)

Zubereitung

  1. 1.

    Die Schweinefilets in etwa 4 cm dicke Medaillons schneiden. Schalotten sehr fein schneiden und Knoblauch sehr fein hacken. Filets mit einem Küchentuch erst gründlich abtupfen, danach salzen, pfeffern und in einer großen Pfanne von beiden Seiten in Öl scharf an­braten. Butter hinzugeben und die Filets mithilfe eines Löffels mit schäumender Butter beträufeln. Mit dem Cognac ablöschen und nach Belieben flambieren. Die Medaillons anschließend auf einen großen Teller geben und vorerst beiseitestellen.

  2. 2.

    Schalotten und Knoblauch ins Bratfett geben und glasig dünsten. Den Fleischsaft, der sich unter den Medaillons gebildet hat, den Wein, die Thymianzweige und die Maronen hinzufügen und die Flüssigkeit etwa 3 Minuten reduzieren lassen. Sahne hinzugeben und die Sauce weitere 3 bis 5 Minuten cremig einköcheln. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Filets in die Sauce setzen und das Ganze mit Deckel etwa 4 Minuten köcheln lassen. Petersilie hacken und über das Gericht streuen. Sofort mit Brot (am besten Weißbrot) servieren.

Illustration: Grafilu

Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.

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