Die Schweinefilets in etwa 4 cm dicke Medaillons schneiden. Schalotten sehr fein schneiden und Knoblauch sehr fein hacken. Filets mit einem Küchentuch erst gründlich abtupfen, danach salzen, pfeffern und in einer großen Pfanne von beiden Seiten in Öl scharf an­braten. Butter hinzugeben und die Filets mithilfe eines Löffels mit schäumender Butter beträufeln. Mit dem Cognac ablöschen und nach Belieben flambieren. Die Medaillons anschließend auf einen großen Teller geben und vorerst beiseitestellen.

2.

Schalotten und Knoblauch ins Bratfett geben und glasig dünsten. Den Fleischsaft, der sich unter den Medaillons gebildet hat, den Wein, die Thymianzweige und die Maronen hinzufügen und die Flüssigkeit etwa 3 Minuten reduzieren lassen. Sahne hinzugeben und die Sauce weitere 3 bis 5 Minuten cremig einköcheln. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Filets in die Sauce setzen und das Ganze mit Deckel etwa 4 Minuten köcheln lassen. Petersilie hacken und über das Gericht streuen. Sofort mit Brot (am besten Weißbrot) servieren.