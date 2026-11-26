Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»Die Entenbrust zu confieren, sie also langsam bei niedriger Temperatur zu garen, statt sie klassisch kurz anzubraten, braucht etwas Fingerspitzengefühl, weil die Temperatur gleichmäßig bleiben muss. Wer sich aber an mein Rezept hält, wird mit einem ungewöhnlich zarten und hocharomatischen Entenfleisch und einer dünnen, besonders krossen Haut belohnt.«
Zutaten
Für die Sauce
- 2 Entenbrust-Karkassen
- kalte Butter und Öl zum Anbraten
- je 1 Karotte und Zwiebel
- ½ Knollensellerie
- 2 Tomaten
- 125 ml Rotwein
- 125 ml Madeira
- 500 ml Geflügelfond
- 1 Kartoffel
- 2 Lorbeerblätter
- 1 Bund Thymian
- 3 -5 Wacholderbeeren
- 10 Pfefferkörner
- Salz
- Pfeffer
- Butter zum Einrühren
Für die Currylinsen
- 200 g Linsen (1 Stunde in Wasser eingeweicht)
- 40 g Butter
- 20 g Speck (fein gewürfelt)
- 100 g Schalotten
- je 25 g Karotte und Sellerie (fein geschnitten)
- je 1 TL Kurkuma und Curry
- ½ Zimtstange
- 1 Lorbeerblatt
- etwas Thymian
- 2 EL Essig
- 750 ml Gemüsefond
- 50 g geriebene Kartoffel
- Cayennepfeffer
- Zitronensaft
- Salz
Für die Entenbrüste
- 2 Entenbrüste (à 150 g)
- 1 l Öl zum Confieren
- 1 Lorbeerblatt
- 5 Pfefferkörner
- 2 Wacholderbeeren
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
1.
Für die Sauce Karkassen klein hacken, in einer Pfanne mit etwas Öl und Butter anbraten. Karotte, Zwiebel und Sellerie würfeln, kurz mitrösten. Geviertelte Tomaten zum Schluss ebenfalls kurz mitbraten. Mit etwas Rotwein und Madeira ablöschen, dies 2- bis 3-mal wiederholen. Fond dazugießen. Geschälte Kartoffel mit einer feinen Reibe hineinreiben. Lorbeer, Thymian, Wacholder und Pfefferkörner dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 45 Minuten köcheln lassen.
2.
Inzwischen für die Linsen Butter schmelzen, Speck, Schalotten, Karotte und Sellerie darin anbraten. Eingeweichte Linsen untermischen, Kurkuma und Curry dazugeben. Zimt, Lorbeer und Thymian kurz unterrühren. Mit Essig ablöschen, Gemüsefond angießen. Mit der geriebenen Kartoffel leicht binden, etwa 20 Minuten kochen lassen, bis die Linsen weich sind.
3.
Für die Ente Öl mit Lorbeer, Pfeffer und Wacholder erwärmen, möglichst auf 65–70 Grad, sodass es nicht spritzt. Entenbrüste salzen, pfeffern und so ins Öl legen, dass sie bedeckt sind. 20–25 Minuten garen, herausnehmen, kurz ruhen lassen und dann in einer heißen Pfanne auf der Hautseite 2–3 Minuten anbraten, damit die Haut kross wird.
4.
Linsen mit Cayennepfeffer, etwas Zitronensaft und Salz abschmecken. Zimt entfernen. Sauce durch ein feines Sieb passieren und etwas frische Butter unterheben. Linsen auf vorgewärmten Tellern mittig mit der Sauce anrichten, krosse Entenbrust daraufgeben.
Sigi Schelling kocht im Restaurant »Werneckhof« in München und schreibt neben Caroline Autenrieth, Stephan Hentschel und Konstantin Keller für unser Kochquartett.