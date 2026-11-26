1. Für die Sauce Karkassen klein hacken, in einer Pfanne mit etwas Öl und Butter anbraten. Karotte, Zwiebel und Sellerie würfeln, kurz mitrösten. Geviertelte Tomaten zum Schluss ebenfalls kurz mitbraten. Mit etwas Rotwein und Madeira ablöschen, dies 2- bis 3-mal wiederholen. Fond dazugießen. Geschälte Kartoffel mit einer feinen Reibe hineinreiben. Lorbeer, Thymian, Wacholder und Pfefferkörner dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 45 Minuten köcheln lassen.

2. Inzwischen für die Linsen Butter schmelzen, Speck, Schalotten, Karotte und Sellerie darin anbraten. Eingeweichte Linsen untermischen, Kurkuma und Curry dazugeben. Zimt, Lorbeer und Thymian kurz unterrühren. Mit Essig ablöschen, Gemüsefond angießen. Mit der geriebenen Kartoffel leicht binden, etwa 20 Minuten kochen lassen, bis die Linsen weich sind.

3. Für die Ente Öl mit Lorbeer, Pfeffer und Wacholder erwärmen, möglichst auf 65–70 Grad, sodass es nicht spritzt. Entenbrüste salzen, pfeffern und so ins Öl legen, dass sie bedeckt sind. 20–25 Minuten garen, herausnehmen, kurz ruhen lassen und dann in einer heißen Pfanne auf der Hautseite 2–3 Minuten anbraten, damit die Haut kross wird.