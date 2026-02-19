2.

In der Zwischenzeit einen Topf mit dem Pflanzenöl aufstellen und das Öl auf 140 Grad (sehr heiß) erwärmen. Eier in eine Schüssel schlagen und mit der Maisstärke und der Milch verrühren. Mit Paprikapulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. In einer zweiten Schüssel die Haferflocken und die geriebenen Sonnenblumenkerne mischen. Die aus­gekühlten Blumenkohlrosen durch den Teig ziehen, gut abtropfen lassen und dann in der Haferflocken-Sonnenblumenkerne-Mischung gut wenden (panieren). Im heißen Öl 4 Minuten knusprig frittieren. Herausheben und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Blumenkohl mit Meersalzflocken bestreuen und mit Zitronenspalten servieren. Dazu passen etwa Petersilienkartoffeln und Chinakohlsalat.