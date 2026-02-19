Sie möchten kein Rezept mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»Sonnenblumenkerne mit ihrem leicht nussigen Geschmack enthalten viele gesunde Nährstoffe, die Haferflocken geben noch den Extra-Crunch. Wer die Blumenkohlrosen lieber nicht im schwimmenden Öl ausbacken möchte, bekommt sie auch im Ofen bei 180 Grad Heißluft knusprig.«
Knuspriger Blumenkohl mit Haferflocken und Sonnenblumenkernen
Zutaten
- 1 kg Blumenkohl
- 1 Lorbeerblatt
- 5 Wacholderbeeren
- ½ l neutrales Pflanzenöl
- 2 Eier
- 80 g Maisstärke
- 50 ml Milch
- ½ TL Paprikapulver edelsüß
- 1 Zitrone
- Meersalzflocken
- Pfeffer
- Salz
- Muskatnuss gerieben
- 50 g Sonnenblumenkerne (geschält und grob gerieben)
- 100 g feine Haferflocken
Zubereitung
1.
Blumenkohl von Blättern befreien und in große Rosen zerteilen. 1 Liter Wasser mit Salz, Lorbeerblatt und Wacholderbeeren zum Kochen bringen. Blumenkohlrosen darin ca. 4 Minuten kochen. Blumenkohlrosen abgießen und auf einem Teller auskühlen lassen.
2.
In der Zwischenzeit einen Topf mit dem Pflanzenöl aufstellen und das Öl auf 140 Grad (sehr heiß) erwärmen. Eier in eine Schüssel schlagen und mit der Maisstärke und der Milch verrühren. Mit Paprikapulver, Muskatnuss, Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. In einer zweiten Schüssel die Haferflocken und die geriebenen Sonnenblumenkerne mischen. Die ausgekühlten Blumenkohlrosen durch den Teig ziehen, gut abtropfen lassen und dann in der Haferflocken-Sonnenblumenkerne-Mischung gut wenden (panieren). Im heißen Öl 4 Minuten knusprig frittieren. Herausheben und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Blumenkohl mit Meersalzflocken bestreuen und mit Zitronenspalten servieren. Dazu passen etwa Petersilienkartoffeln und Chinakohlsalat.
Elisabeth Grabmer
kocht im Restaurant »Waldschänke« in Grieskirchen bei Linz und schreibt hier neben Caroline Authenrieth, Stephan Hentschel und Tohru Nakamura nun zum letzten Mal für unser Kochquartett. Vielen herzlichen Dank für die 114 Rezepte in beinahe neun Jahren! Ab dem 20. März übernimmt Sigi Schelling vom Münchner »Werneckhof« Grabmers Platz.