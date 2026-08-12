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Gerade traf wieder einer der News­letter ein, die uns zu gesünderem Leben verhelfen sollen. Thema: der Schlaf. Die Nachtruhe ist neben der Steuererklärung und der Hirnschmelze gewisser Präsidenten eines der Hauptthemen des modernen Menschen. Also kommt jeden zweiten Tag so ein Schlafletter. Ich überflog ihn, sah die Wörter Schlafarchitektur, Schlafdruck, Schlafeffizienz und einen Spezialtext über Pro und Contra des Mittagsnickerchens und dachte: Wie soll jemand nachts schlafen, der sich tagsüber wissenschaftlich mit seiner Schlafarchitektur beschäftigt? Allein das Wort lässt jedes Schlafgebäude einstürzen wie einen morschen Schuppen!