Der Mensch kennt Pausen aller Art, ich erwähne die Mittags- und die Menopause, die Sommer- und die Winterpause, ja, es gibt Atempausen, Pinkelpausen, Denkpausen, Kaffeepausen, Theaterpausen, Rauchpausen und Zwangspausen. Manche Leute beherrschen das Pausenmachen wie eine große Kunst, Barack Obama zum Beispiel, der wie kein anderer Redner Pausen bis zu genau dem Punkt dehnen kann, an dem das Publikum das nächste Wort ersehnt und erfleht. Helmut Schmidt konnte das auch, er saugte an einer Zigarette, als enthalte sie die nächsten Wörter.