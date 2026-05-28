Es soll sehr gesund sein, jeden Bissen 30 bis 40 Mal zu zermahlen. Aber wären nicht 722 Mal noch gesünder, fragt sich unser Kolumnist nach der Lektüre diverser kaugeschichtlicher Abhandlungen?

Als ich beim Mittagessen einen Artikel auf der Webseite der BBC las, fiel mir ein, dass man beim Essen nicht lesen, sondern sich aufs Essen konzentrieren sollte: Geschmack spüren, bewusst kauen, beim Schlucken nur Ich schlucke jetzt denken. Sie wissen, was ich meine.