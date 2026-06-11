Unser Kolumnist fühlt sich eigentlich ganz wohl in seiner Haut. Als er nun aber das Treiben im blühenden Garten beobachtet, wünscht er sich zum ersten Mal in seinem Leben, ein Insekt zu sein.

In unserem Garten in Italien gibt es Blumenwiesen in der Nähe der Olivenbäume. Stets wird das Gras unter den Oliven im Frühling gemäht. Aber auf diesen Wiesen lassen wir es stehen, sodass nun Disteln, Wilde Möhre und Tausendgüldenkraut blühen, auch in Massen eine gelbe Blume, die ich in meiner Unkenntnis und aus Faulheit einfach nur die gelbe Blume oder den Nicht-Löwenzahn nenne. Am Rande gibt es massenweise Zistrosen, die eine lila blühende Winde beherbergen, sodass die Zistrose zweimal blüht, einmal weiß als Zistrose eben und dann lila als Winde. Auch haben wir Currykraut, das einen leichten Hauch von Indien verströmt.