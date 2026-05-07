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Für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey seien, so las ich, vier Eintrittskarten zum Preis von 2 299 998,85 US-Dollar angeboten worden, Unterrang in Block 124, Reihe 45, Sitze 33–36. Es handelte sich um den Preis pro Karte, für alle vier Tickets wurden also rund 9,2 Millionen Dollar fällig. Dies geschah auf einer Internetseite des Welt-Fußballverbandes FIFA. Vom Kaufpreis hätten sowohl der Käufer als auch die Verkäuferin je 15 Prozent an den Verband zu entrichten. Das wären hier knapp 2,8 Millionen Dollar. Der günstigste Einlasspreis für diese Veranstaltung liege, las ich auf der Website von CNN, zurzeit bei etwa 11 000 Dollar.