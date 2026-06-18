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Oft ist davon die Rede, wie wütend Menschen seien: auf Bahn und Kanzler, SPD und Baustellen, alles. Nun möchte ich mitteilen, worauf ich wütend bin: Es ist die Kraftlosigkeit, Feigheit und Verlogenheit unserer Energiepolitik, die von Angst beherrscht ist und lieber in alten Strukturen verharrt, als ein Bild der Zukunft zu haben. Das ist jedoch, was ich von Politikern erwarte: eine Vorstellung von dem zu entwickeln, was aus uns werden soll, und dieser Vorstellung zu folgen.