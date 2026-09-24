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Axel HackeDa haben wir den Salat eben nicht

Aus Heft 39/26

Lesezeit: 2 Min.

Illustration: Dirk Schmidt

Auf dem Markt in Würzburg ist es nun verboten, Gemüse in Zeitungspapier einzuwickeln. Unser Kolumnist findet das aus mehreren Gründen bemerkenswert.

Von Axel Hacke

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Ich bekam eine Mail aus Würzburg. Frau D. hatte in der Main-Post gelesen, auf dem Wochenmarkt der Stadt dürfe Salat nicht mehr in Zeitungspapier ein­gewickelt werden. Auch Karotten nicht. Oder Pilze. Warum nicht? Weil es gefährlich ist.

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