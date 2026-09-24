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Ich bekam eine Mail aus Würzburg. Frau D. hatte in der Main-Post gelesen, auf dem Wochenmarkt der Stadt dürfe Salat nicht mehr in Zeitungspapier eingewickelt werden. Auch Karotten nicht. Oder Pilze. Warum nicht? Weil es gefährlich ist.
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Auf dem Markt in Würzburg ist es nun verboten, Gemüse in Zeitungspapier einzuwickeln. Unser Kolumnist findet das aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Von Axel Hacke
Ich bekam eine Mail aus Würzburg. Frau D. hatte in der Main-Post gelesen, auf dem Wochenmarkt der Stadt dürfe Salat nicht mehr in Zeitungspapier eingewickelt werden. Auch Karotten nicht. Oder Pilze. Warum nicht? Weil es gefährlich ist.