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Als ich kürzlich im Krankenhaus lag und von Kamerunerinnen, Münchnerinnen, Weißrussinnen, Ukrainern, Mazedonierinnen, Indern, Tunesierinnen, Italienerinnen, also von Menschen aus den insgesamt 110 Nationen, die es in diesem Krankenhaus gibt, wieder aufgepäppelt wurde, da erschien auf meinem Bildschirm tatsächlich das Wahlprogramm einer Partei, die gern zunächst Sachsen-Anhalt und dann bald ganz Deutschland zugrunde regieren möchte. Dort las ich, die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt (übrigens dem Land eines Teils meiner Vorfahren, weshalb ich es besonders mag und es mir in der Ferne nahe ist) solle auf die Anwerbung »kulturfremder Fachkräfte« verzichten, wovon besonders die Krankenhäuser betroffen wären.