Ich rief Bruno an, meinen alten Freund. Aber er ging nicht an den Apparat. So ertönte nach einer Weile der Satz: »Die gewünschte Gesprächsperson ist derzeit nicht erreichbar.« Man möge eine Nachricht hinterlassen.
Lesezeit: 2 Min.
Weil sein Freund Bruno nicht ans Telefon geht, kommt bei unserem Kolumnisten eine Gedankenkette in Gang, die ihn bis zu Stalin, Nero und jenem US-Präsidenten führt, dessen Namen er nicht mehr nennen mag.
Von Axel Hacke
