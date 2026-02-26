A

Aus Cardinham in Cornwall hörte ich, es habe dort 41 aufeinanderfolgende Tage lang im Grunde fast pausenlos geregnet. Ich sah Fotos der Dorfbewohner in feuchtglänzenden Mänteln, von durchnässten Rindern und sumpfigen Wiesen. Die Menschen haben aufgehört, die Wetterberichte zu verfolgen, es ist immer das gleiche Gepritschel und Gepratschel, Nieseln, Gießen, Prasseln, Trommeln, Triefen, Pladdern, Schütten. Cats and dogs. Ja, Regen, dieser Katzenwäscher! Aber natürlich sind die Leute guten Mutes, irgendeinen Sinn muss es haben, dass sie Engländer sind, die anspruchslos sein können wie Soldatenfliegen oder Borstenwürmer, das Leben stur hinnehmend wie Blässhühner und Pfeifenenten.