In der Politik spielen viele Gefühle eine Rolle, die Liebe aber eher nicht. Oder könnte sich das jetzt ändern?

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Wie sähe die Welt aus, denke ich, wenn im Jahr 2000 der Umweltschützer Al Gore die Präsidentschaftswahlen in den USA gewonnen hätte, nicht der Öl-Lobbyist George W. Bush? Er lag in der absoluten Zahl der Stimmen mit weit mehr als einer halben Million vor Bush. Doch bekanntlich zählt nicht dies, sondern die Zahl der Wahlmänner. Und da entschied der Staat Florida die Angelegenheit, wo es um wenige Hundert Stimmen ging, deren Auszählung bis heute als umstritten gelten darf. Gouverneur dort war Jeb Bush, Bruder von Dabbeljuh.