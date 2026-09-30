M

Manchmal denke ich, ist doch egal, was ich hier schreibe, liest eh keiner mehr. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sag ich doch, hat keiner gemerkt, ich bin allein. Die Lust zu lesen schwindet, könnte man überall lesen, wenn man noch lesen würde. Und könnte. Die Fähigkeit kommt auch abhanden. Der Anteil der Amerikaner, die an einem beliebigen Tag im Jahr etwas lesen, weil sie Lust dazu haben, sank von 28 Prozent (2004) auf 16 Prozent (2023). 32 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland, war im Spiegel zu lesen, »sind unfähig, die Grundidee eines Textes von mittlerer Länge zu erkennen, und können nur die wörtliche Bedeutung von Sätzen oder kurzen Abschnitten erkennen«. Und ich so: Ey, Freunde, lorem ipsum dolor … Mihi egalum est.