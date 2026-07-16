Im Krankenhaus studiert Axel Hacke den Zettel am Rande seines Tabletts: Es gibt Tom Su.PP, Kä.Plat.PP und Kicheraufs. Expressionistische Lyrik – oder ein Hinweis darauf, dass das menschliche Gehirn wie KI funktioniert?

Ich war im Krankenhaus. Am Abend vor meiner Operation brachte man mir etwas zu essen, auf einem Tablett, an dessen Rand in einer Halterung ein Zettel steckte. Darauf hatte man verzeichnet, woraus meine Mahlzeit bestand: Abendsalat, 20 g Butter, Kicheraufs, 2 Mischbro, 2 Weißbrot, Obst.