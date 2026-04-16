Ich war in der Schweiz und stellte, als ich beim Frühstück die Neue Zürcher Zeitung las, fest: Die Schweizer werden am 14. Juni über eine »Nachhaltigkeitsinitiative« abstimmen. Der Gesetzentwurf will durch Verfassungsänderung eine Obergrenze der Wohnbevölkerung in der Schweiz festlegen: zehn Millionen, mehr Menschen sollen in der Schweiz nicht leben dürfen – und zwar im Jahr 2050. (Im Moment sind es 9,1 Millionen.)