Ich war in der Schweiz und stellte, als ich beim Frühstück die Neue Zürcher Zeitung las, fest: Die Schweizer werden am 14. Juni über eine »Nachhaltigkeitsinitiative« abstimmen. Der Gesetzentwurf will durch Verfassungsänderung eine Obergrenze der Wohnbevölkerung in der Schweiz festlegen: zehn Millionen, mehr Menschen sollen in der Schweiz nicht leben dürfen – und zwar im Jahr 2050. (Im Moment sind es 9,1 Millionen.)
Axel HackeGibt es zu viele Schweizer?
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Per Volksabstimmung soll entschieden werden, wie viele Menschen 2050 in der Schweiz leben dürfen. Unser Kolumnist über den Versuch, aus Menschen Zahlen zu machen und die oft unerfreulichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Von Axel Hacke