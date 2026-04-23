Die äußerst erfolgreiche Politik des derzeitigen amerikanischen Präsidenten, dessen Namen zu nennen nicht nötig und mir persönlich seit einiger Zeit auch nicht mehr möglich ist, hat nicht nur die Welt in eine neue Ära geführt. Wir erinnern uns an die feierliche Beendigung des Ukraine-Krieges am ersten Tag seiner Amtszeit, das vollständige Auftauen Grönlands nach dessen Eingliederung in die USA sowie die kürzlich erreichte Sicherung des grandiosen Wahlerfolgs von Viktor Orbán. Von all diesen Siegen erfuhr der Präsident wie immer bei der täglichen rituellen Frischvergoldung seines Gesäßes durch die Kabinettsmitglieder.
Axel HackeEs ist so unglaublich großartig, was ich tue
Aus Heft 17/26
Lesezeit: 2 Min.
Endlich hat unser Kolumnist sich Umgangsformen zugelegt, mit denen ihm im Privatleben alles gelingt. Als Vorbild diente ihm ein US-Politiker, dessen Namen er hier allerdings nicht nennen kann.
Von Axel Hacke
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