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Die äußerst erfolgreiche Politik des derzeitigen amerikanischen Präsidenten, dessen Namen zu nennen nicht nötig und mir persönlich seit einiger Zeit auch nicht mehr möglich ist, hat nicht nur die Welt in eine neue Ära geführt. Wir erinnern uns an die feierliche Beendigung des Ukraine-Krieges am ersten Tag seiner Amtszeit, das vollständige Auftauen Grönlands nach dessen Eingliederung in die USA sowie die kürzlich erreichte Sicherung des grandiosen Wahlerfolgs von Viktor Orbán. Von all diesen Siegen erfuhr der Präsident wie immer bei der täglichen rituellen Frischvergoldung seines Gesäßes durch die Kabinettsmitglieder.