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Im Unterschied zum Tausendfüßer, den man auch Tausendfüßler nennen kann, gibt es den Radler, den Rader zu nennen so wenig üblich und gestattet ist wie aus einem Adler eine Ader zu machen ... gibt es den Radler also erst seit 1817, seit Karl von Drais nämlich seine Laufmaschine erfand. Tausendfüßer existieren seit 410 Millionen Jahren, eine Zahl, die Radler nie erreichen werden, zu gefährdet ist ihre Art durch Trambahnschienen, achtlos geöffnete Autotüren und rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass der Begriff Tausendfüßer im Grunde reiner Bequemlichkeit des Menschen entspringt, der lange Zeit nicht wirklich Lust hatte, die Fußzahl der Tiere exakt zu ermitteln, schon, weil man sich oft verzählt und wieder von vorn beginnen muss.