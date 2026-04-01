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Oft radele ich durch die Stadt, in der ich lebe und die ich liebe. Immer wieder komme ich an einem riesigen Gebäude vorbei, das Gasteig heißt und ein Kulturzentrum war. War es nicht das erfolgreichste in Europa? Kamen nicht Jahr für Jahr 1,8 Millionen Besucher in den Konzertsaal, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule? Was da jetzt ist, weiß ich nicht genau. Das Haus wurde 2021 geräumt, danach habe ich das Geschehen nicht mehr verstanden. War da nicht was mit Zwischennutzung? Seltsam, wir befinden uns an einem der wichtigsten Punkte der Stadt.