B

Beklagt wird in Deutschland seit Langem der Fachkräfte­mangel. Überall fehlen Leute, die Handwerkliches können. An jeder Baustelle hängen die Gesucht- oder Wir-stellen-ein-Schilder. Jede zweite Stelle: unbesetzt. Man braucht Bauelektriker, Kraftfahrzeugtechniker, Fachleute für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik. Ringt die Hände. Auch im Politischen sind Handwerker nicht angemessen repräsentiert. Im Bundestag sitzen sechs Handwerksmeister, davon vier in der AfD-Fraktion, deren Migrationsfeindlichkeit das Problem verschärfen würde. Ansonsten: der Metzgermeister Alois Rainer von der CSU und die Fleischermeisterin Nora Seitz (CDU). SPD null, Grüne null, Linke null.