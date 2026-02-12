D

Der Begriff der Reserve ist eng auf den der Krise bezogen, das heißt: Wenn es einem gut geht, braucht man keine Reserven, wird die Lage aber kritisch, hat man sie nötig. Aus diesem Grunde ist zum Beispiel ein Reserverad, das sich in der heimischen Garage befindet, während man auf einer Urlaubsreise in Italien einen Plattfuß hat, komplett nutzlos. Und die Zivile Notfallreserve sowie die Bundesreserve Getreide Deutschlands befinden sich an 150 Standorten im Land, sodass zum Beispiel der Oberammergauer, wenn ihm der Himmel auf den Kopf fällt, nicht erst nach Meppen fahren muss, um sich mit Linsen, Hafer und Kondensmilch zu versorgen.