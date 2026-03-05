S

Schon immer habe ich es gemocht, ins Museum zu gehen. Ich beschäftige mich gern mit Malerei – ach, was heißt beschäftigen . . ? Ich liebe es, Bilder zu betrachten, aus verschiedensten Gründen, einer davon: Es beruhigt mich, und ich kann nur jeder und jedem raten, sich immer wieder mal in einer Galerie vor ein Bild zu stellen und es sich lange anzuschauen. Das hat eine in Zeiten der Bilderflut entgiftende Wirkung. Das dauernde Tiktoktiktok hinter den Augen wird langsamer und kommt zum Erliegen, optische Stille (wenn ich mal so sagen darf) breitet sich aus.