Als die Wahl in Sachsen-Anhalt vorbei und das Ergebnis bekannt war, stellte ich auf meine Instagram-Seite die letzte Strophe eines Gedichts von Erich Kästner. »Wie ihr’s euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. / Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. / Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt: / Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen!« Jemand schrieb: »Meine Güte, ohne Nazi-Vergleich geht’s einfach nicht. Was für eine grandiose Verharmlosung der Nationalsozialisten.« Ich dachte: Was ist gegen einen Nazi-Vergleich zu sagen, hier, jetzt?