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Axel HackeWarum es erhellend sein kann, AfD und NSDAP zu vergleichen

Lesezeit: 3 Min.

Illustration: Dirk Schmidt

Wer Parallelen zwischen heute und der Nazizeit zieht, verharmlost die Verbrechen der Nationalsozialisten, heißt es. Doch unser Kolumnist ist anderer Meinung.

Von Axel Hacke

Als die Wahl in Sachsen-Anhalt vorbei und das Ergebnis bekannt war, stellte ich auf meine Instagram-Seite die letzte Strophe eines Gedichts von Erich Kästner. »Wie ihr’s euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. / Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. / Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt: / Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen!« Jemand schrieb: »Meine Güte, ohne Nazi-Vergleich geht’s einfach nicht. Was für eine grandiose Verharmlosung der Nationalsozialisten.« Ich dachte: Was ist gegen einen Nazi-Vergleich zu sagen, hier, jetzt?

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