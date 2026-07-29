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FamilientrioSoll ich meinem Kind Geld für ein gutes Zeugnis geben?

Lesezeit: 3 Min.

Fünf Euro für eine Eins oder lieber kein Geld für gute Noten? Eltern und Kinder sind sich da uneins.
Fünf Euro für eine Eins oder lieber kein Geld für gute Noten? Eltern und Kinder sind sich da uneins. Imago/Thomas Trutschel

In dieser Woche bekommen auch die Kinder in den südlichen Bundesländern ihre Zeugnisse. Ein Vater fragt sich: Soll er seine Tochter für gute Noten belohnen? Das Familientrio weiß Rat.

Von Nora Imlau, Jacinta Nandi und Herbert Renz-Polster

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In dieser Woche gibt es bei uns Zeugnisse. Unsere Tochter ist in der sechsten Klasse im Gymnasium und bringt vor allem Dreien nach Hause, manchmal auch eine Zwei. Unter ihren Freundinnen gibt es viele Einserkandidatinnen. Die bekommen von ihren Eltern Geld für ein gutes Zeugnis. Fünf Euro pro Eins sind dort der gängige Kurs. Ich lehne das ab, weil ich mein Kind nicht unter Druck setzen möchte. Nun fragte meine Tochter aber, ob wir ihr auch „Zeugnisgeld“ zahlen. Ihre Freundinnen bekämen das schließlich auch. Sollen wir das doch machen? Und weil sie keine Einser hat: Soll sie dann Geld für jede Zwei bekommen?

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