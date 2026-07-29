In dieser Woche gibt es bei uns Zeugnisse. Unsere Tochter ist in der sechsten Klasse im Gymnasium und bringt vor allem Dreien nach Hause, manchmal auch eine Zwei. Unter ihren Freundinnen gibt es viele Einserkandidatinnen. Die bekommen von ihren Eltern Geld für ein gutes Zeugnis. Fünf Euro pro Eins sind dort der gängige Kurs. Ich lehne das ab, weil ich mein Kind nicht unter Druck setzen möchte. Nun fragte meine Tochter aber, ob wir ihr auch „Zeugnisgeld“ zahlen. Ihre Freundinnen bekämen das schließlich auch. Sollen wir das doch machen? Und weil sie keine Einser hat: Soll sie dann Geld für jede Zwei bekommen?