Von Sofia Glasl

Man möchte meinen, dass es ein Leichtes sein sollte, ein Türschloss aus dem 19. Jahrhundert zu knacken. Doch bei einem Grab auf dem Brompton Cemetery in Kensington, im Westen von Londons Innenstadt, scheint gerade dies seit Jahrzehnten ein unlösbares Problem zu sein. Nicht dass sich jemals sonderlich viele Menschen darum bemüht hätten, das Mausoleum zu betreten. Doch wie es so oft ist: Sobald etwas nicht mehr zugänglich ist, wird es oft verdächtig und bald zum geheimnisumrankten Aufreger. Seit den späten Siebzigerjahren ist der Schlüssel zu dem Grab verschwunden, und das Gerücht geht um, das größte Mausoleum des Friedhofs sei nichts weniger als eine Zeitmaschine.

In dem Mausoleum liegt eine gewisse Hannah Courtoy, geboren um 1784, verstorben 1849, neben zweien ihrer Töchter begraben, Elizabeth und Mary-Ann. Dem Prunk des Gebäudes und seinem Ruf nach zu urteilen, müsste man nun glauben, Mrs. Courtoy reihe sich ein in die illustre Runde der vielen Prominenten, die auf diesem Friedhof bestattet wurden, etwa die Suffragette Emmeline Pankhurst oder der Auktionshauserbe Samuel Leigh Sotheby. Auch andere Gräber mit vertraut klingenden Namen gibt es hier, etwa das von Peter Rabbett - ja, mit "e". Aus dem machte die Schriftstellerin Beatrix Potter später in ihrem Kinderbuch den bekannten Hasen Peter Rabbit.

Der Friedhof gehört nämlich zu den "Magnificent Seven" Londons. Die haben nichts mit ihren amerikanischen Namensvettern im Wilden Westen zu tun, die sich gegen einen skrupellosen Minenunternehmer und seine Schergen durchschießen mussten. Die glorreichen Sieben Londons sind allesamt private Friedhöfe, die im 19. Jahrhundert angelegt wurden, um die überfüllten Gemeindefriedhöfe zu entlasten. Heute pflegt die städtische Parkverwaltung sie weiter, und nicht wenige der Gräber stehen unter Denkmalschutz und dürfen nicht verändert werden.

Manche glauben, dass die alten Ägypter durch die Zeit reisen konnten

So darf auch in die massive Metalltüre des Mausoleums kein neues Schloss eingesetzt werden. Wo vielleicht ein moderner Schlüsseldienst innerhalb von Sekunden Zugang hätte, steht heute der Denkmalschutz im Weg. Der jedoch bereitete der Unsterblichkeit ebenjener Mrs. Courtoy den Boden, deren Name zugegebenermaßen sonst kaum Erinnerungen wachrufen würde. Bis auf das überdimensionierte Grab aus Granit mit dem pyramidenartigen Dach und eingravierten Hieroglyphen hat sie der Welt nichts hinterlassen.

Geboren als Hannah Peters floh sie laut der wenigen Aufzeichnungen, die es über sie gibt, früh vor ihrem gewalttätigen Vater und wurde im Jahr 1800 Dienstmagd bei John Courtoy. Der damals schon 70-jährige Perückenmacher war im Kreditgeschäft zu einem kleinen Vermögen gekommen, litt jedoch unter seiner schlechten Gesundheit. Ob die kurz darauf geborene Tochter tatsächlich von Courtoy war, wie Hannah behauptete, ist nicht belegt, ebenso wenig die Frage, ob Hannah nun eine Heiratsschwindlerin war oder nicht. Der Autor David Godson beruft sich jedoch Buch "Courtoy's Complaint" auf die Haushälterin des Courtoy-Anwesens. Diese berichtet, dass Hannah sich immer wieder von dem griesgrämigen alten Mann abwandte und ihren eigenen Interessen nachging. Vor allem begeisterte sie sich für Astrologie und das alte Ägypten und schloss daher eine Freundschaft mit dem Bildhauer und Ägyptologen Joseph Bonomi, dem Jüngeren.

Ursprünglich Architekt, heuerte Bonomi schon als Student als Gehilfe auf verschiedenen Forschungsreisen an und nahm 1842 an der Königlich Preußischen Ägyptenexpedition teil, die Karl Richard Lepsius leitete, der damit zum Begründer der modernen Ägyptologie werden sollte. Die Zeitreise-Theorie entstammt wohl aus dieser gedanklichen Verbindung, denn in Science-Fiction-Kreisen kursiert immer wieder die Vorstellung, dass die alten Ägypter eine Zeitmaschine erfunden hätten und diese lediglich aus den Hieroglyphen entschlüsselt werden müsse. Zumindest theoretisch hatte Bonomi Zugang zu diesem Geheimnis, wenn man so will.

Ist das Grab mit anderen Friedhöfen durch Teleportation verbunden?

Wie nahe sich Courtoy und Bonomi standen, ist nicht überliefert. Bonomis Grab jedoch liegt nur wenige Meter von Courtoys entfernt - und auf dem sonst schlichten Stein erkennt man eine Gravur der Umrisse ebenjenes Mausoleums. Diese Verbindung und Bonomis Freundschaft zu einem Scharlatan namens Samuel Alfred Warner befeuern nun Verschwörungstheorien. Warner nämlich behauptete, Erfinder zu sein, und wollte der britischen Armee für eine Vorschusszahlung einen unsichtbaren Torpedo und eine Art Teleportations-Waffe verkaufen. Erstaunlicherweise wurde aus dem Deal nichts, und es ist nicht bekannt, ob Warners Erfindungen tatsächlich funktionierten. Solange der Gegenbeweis nicht erbracht ist, ist natürlich alles möglich, wenn auch unwahrscheinlich.

Genau nach dieser Logik argumentiert nun der Londoner Musiker Stephen Coates, ein leidenschaftlicher Verfechter der Teleportations-Theorie und Erfinder einer Friedhofstour unter diesem Motto. Er geht in einem Blogpost sogar davon aus, dass Warner das Mausoleum gemeinsam mit Bonomi entwickelt hat. Das Grab als Zeitmaschine wäre eigentlich eine clevere Idee, denn Friedhöfe werden städtebaulich seltener verändert als beispielsweise Telefonzellen - praktisch für eine Rückreise aus der Zukunft. Coates ist überzeugt, dass Courtoys Mausoleum mit anderen Gebäuden auf den glorreichen Sieben durch Teleportation verbunden ist. Welche Gebäude das sein mögen, kann auch er nicht so genau sagen. Klar ist jedoch: Sollte sich in Zukunft ein Schlüssel für das Mausoleum finden, wäre der Friedhof um ein Geheimnis ärmer.