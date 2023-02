Isar 2 bei Landshut in Bayern - eines der letzten drei noch laufenden Kernkraftwerke, die bis spätestens April abgeschaltet werden sollen.

Von Nikolaus Piper

Einem Atomkraftwerk bin ich zum ersten Mal in meiner Briefmarkensammlung begegnet. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens 1959 hatte die DDR eine Serie herausgebracht mit Glanzlichtern des sozialistischen Aufbaus wie Traktoren, Schiffen und Flugzeugen. Auf der teuersten Marke - Nennwert eine Mark - sah man eine etwas rätselhafte Struktur, die in kleiner Schrift als "erster Atommeiler der DDR" beschrieben wurde. Bei mir löste das Wortteil "Atom" ein leises Schaudern aus, schließlich fürchteten wir damals in den Sechzigern alle die russische Bombe, ein Gefühl, das heute vermutlich der eine oder andere nachempfinden kann.