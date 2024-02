Von Kurt Kister

Wenn man die Welt verstehen will, muss man ihre Veränderung begreifen. Das ist schwierig, weil es jenseits der verständlichen Veränderungen auch solche gibt, die unverständlich sind. Jede Menge sogar. Oder sie sind vordergründig zwar verständlich, aber man sagt: "Das verstehe ich überhaupt nicht", weil man es nicht verstehen will, auch wenn man es könnte. Nein, es soll jetzt und hier nicht wieder einmal von den üblichen Will-nicht-verstehen-Dingen die Rede sein, also von TrumpAfDPutinScheißwelt-Dingen. Nehmen wir lieber das Spezi.