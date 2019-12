Marianne Walther hat länger überlegt, wo man sich treffen könnte. Sie fühlt sich nicht mehr an vielen Orten wohl, weil sie zu oft Sätze hört, gegen die sie protestieren muss. Über Ausländer oder Transgender-Toiletten. Und dann gibt es Streit. Also trifft man sich in einem Café im Münchner Gärtnerplatzviertel, das Geflüchtete unterstützt. An der Wand ein Aufkleber: "Seenotrettung ist kein Verbrechen". Auf der Karte: Linsenbällchen. Walther legt ihre fleckige Ledertasche ab, eine 71-jährige Frau, Jeans, Funktionssandalen, kurze, braune Haare, ein paar davon grau. Sie holt sich noch eine Butterbreze, dann erzählt sie.