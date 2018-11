13. November 2018, 18:59 Uhr Nachhaltige Weihnachtsgeschenke Was du willst

In wenigen Wochen ist es auch schon wieder so weit: die Bescherung steht an.

Die Suche nach den passenden Präsenten für Familie und Freunde geht bald wieder los. Die Lebkuchen stehen schon im Regal, der Christbaumschmuck wartet auf Käufer - Zeit, sich über Geschenke Gedanken zu machen. Am besten über sinnvolle und nachhaltige.

Von Lea Weinmann

282 Euro. So viel will jeder Deutsche dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das ergab jüngst eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young unter volljährigen Verbrauchern in Deutschland. Der Wert liegt sechs Prozent höher als im Vorjahr und ist überhaupt der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2007. Hochgerechnet auf ganz Deutschland lägen die geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke laut der Umfrage damit bei 18,4 Milliarden Euro. Die Deutschen kaufen also gern - nur was am besten? Wir haben Geschenkideen ...