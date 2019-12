Am 23. Dezember treffen sie sich alle in der Disko des Heimatorts: Freunde und alte Schulkameraden, Ex-Partner und Fast-Affären. Über Sehnsucht, die Magie des Wiedersehens und eine Nacht, in der alles extrem ist.

Es gibt einen Song des britischen Sängers Chris Rea: "Driving Home for Christmas". Rea veröffentlichte ihn 1986, aber so richtig nicht mehr wegzudenken ist er erst seit Anfang der 2000er. Der Songtitel steht heute auf Postkarten, Pullovern, Tassen - oft in der Variation: "Coming Home for Christmas". Und auf Plakaten für Feiern kurz vor Heiligabend steht der Satz inzwischen auch.