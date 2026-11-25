Also doch, Trinken hilft. Jedenfalls manchmal und unter besonderen Umständen. Wir erinnern uns: Vor ziemlich genau einem Jahr brach ein Waschbär in einen Schnapsladen in Hanover im US-Bundesstaat Virginia ein und zerdepperte dort ungeschickt ein paar Flaschen. Was und wie viel er dann von diesen interessant riechenden Flüssigkeiten auf dem Boden wegschlabberte, ist bis heute nicht geklärt. Scotch? Whiskey? Wer erinnert sich später schon so genau? Was spielt das noch für eine Rolle? Jedenfalls brach das Tier danach bekanntlich neben der Toilette zusammen und schlief dort – alle viere von sich gestreckt – seinen Vollrausch aus, bis ihn ein Mitarbeiter des Spirituosenshops fand und das örtliche Tierheim kontaktierte. Einmal ausgenüchtert, wurde der Waschbär zurück in die freie Wildbahn entlassen.

Die Geschichte des „Trashed Panda“, wie er scherzhaft genannt wurde, ging damals sofort viral. Viele Menschen hatten offensichtlich größtes Verständnis für den kleinen Schlawiner, sehr wahrscheinlich fühlte sich der ein oder andere selbst an eine wilde Nacht erinnert, die ebenfalls nur mittelglamourös neben einer Toilette endete. Nobody’s perfect! Keine Kreatur unfehlbar! Und was macht der Mensch in solchen kostbaren Momenten der Erleuchtung? Er bedruckt ein T-Shirt. Im Fachjargon mittlerweile „Merch“ genannt. Was es heute nicht auf ein Stück Stoff schafft, ist im Grunde nicht passiert.

Die „Trashed Panda“-Linie mit einer Zeichnung des ausgeknockten Waschbären und einer umgekippten Flasche daneben wurde vom „Hanover County Animal Protection and Shelter“ selbst initiiert und über einen Online-Shop verkauft. Vielleicht, so die Überlegung, könnte man mit den Einnahmen ja auch anderen Tieren wieder auf die Beine helfen. Wo doch heute überall Mittel gekürzt werden und kaum mehr Geld für Spenden übrig bleibt. Für den Anfang hatten sie sich beim Tierheim 50 Stück als Ziel gesetzt.

Offensichtlich hat dort niemand die Filme „Hangover“ 1 bis 3 geschaut. Vollrausch-Geschichten ziehen nämlich verlässlich. Verkauft wurden also bislang 21 643 T-Shirts und Pullover (Kopien der zahlreichen Trittbrettfahrer mit ähnlichen Designs nicht mitgezählt), die Einnahmen belaufen sich auf fast 270 000 Dollar. „Ich weiß nicht, wann wir einem Tier jemals so viel Dankbarkeit schuldeten wie diesem Waschbären“, sagte ein Mitglied des Verwaltungsrats von Hanover County. „Hoffentlich führt er irgendwo ein gutes Leben und bleibt nüchtern“, ergänzte der Leiter des Tierschutzamtes.

Wo sich der Wohltäter rumtreibt, ist nicht bekannt. Kurz nach dem Vorfall wurde der „Racoon“ noch mit einem Einbruch in ein Karate-Studio in Verbindung gebracht, rückfällig ist er bis dato jedoch nicht geworden. Ein Vollrausch und der anschließende Kater waren offensichtlich Abschreckung genug. Von der Lernkurve kann sich der Mensch noch einiges abgucken.