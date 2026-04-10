In der Ostsee ist ein junger Buckelwal gestrandet. Menschen halfen ihm zurück ins Meer – doch er steckte wieder und wieder im flachen Wasser fest. Jetzt liegt er in der Wismarer Bucht vor der Insel Poel. Warum das so ist und was Wale so besonders macht, weiß Regina Asmutis-Silvia. Die Direktorin der Organisation Whale and Dolphin Conservation North America in Plymouth in den USA schützt Meeressäuger seit mehr als 30 Jahren.

SZ: Unser Herz bricht, so ein großes, mächtiges Tier sterben zu sehen. Verstrickt in Fischerleinen.

Regina Asmutis-Silvia: Ja, ein trauriger Anblick. Erst kürzlich musste ein toter Wal in der Nähe von New York geborgen werden. Meine Mitarbeiterin Lauren Brandkamp hat das Strandungsteam dabei unterstützt. Der Buckelwal war auf Long Island gestrandet.

Was passiert da genau?

Es kommt eine Mannschaft aus Tierärzten, Naturschutzorganisationen, lokalen Behörden und ausgebildeten Freiwilligen zusammen. Das tote Tier wird gründlich untersucht. Das Team entnimmt Proben von Muskeln, Knochen und Organen. Forscher wollen herausfinden, warum der Wal gestorben ist. Hatte er eine Infektion? Hat er sich in einer Fischerleine verstrickt? Ist er mit einem Schiff zusammengestoßen? Alle Informationen helfen, Wale künftig zu schützen. In einigen Gegenden im Nordatlantik verfangen sich große Meeressäuger immer wieder in Fangleinen, geraten in Schiffsschrauben oder werden vom Bug getroffen. Naturschutzorganisationen kämpfen dann dafür, dass Schiffe dort langsamer fahren und Fischer besondere Netze verwenden oder Fanggeräte ohne Seile.

Warum sind Wale so bedeutend?

Wir bezeichnen sie als Gärtner der Ozeane. Wale ernähren sich von kleinen Krustentieren, Tintenfischen und anderen Meereslebewesen. Sie tauchen zur Nahrungssuche in die Tiefe ab, wirbeln das Wasser auf und durchmischen die Nährstoffe im Meer. Um zu atmen und ihr Geschäft zu verrichten, kommen sie an die Wasseroberfläche. Dort leben mikroskopisch kleine Pflanzen, das Phytoplankton. Der Kot der Wale ist wie Dünger für diese Pflanzen und hilft ihnen beim Wachsen.

Wie geht das?

Das Phytoplankton, das oben im Meer schwimmt, produziert mithilfe der Sonne Sauerstoff, ähnlich wie Bäume und Pflanzen an Land. Je mehr Phytoplankton es gibt, desto mehr Kohlendioxid wird zu Sauerstoff umgewandelt. Ungefähr die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde wird im Meer produziert. Und die Wale helfen dabei. Ohne sie gäbe es weniger Phytoplankton und damit weniger Sauerstoff und mehr Kohlendioxid. Das wiederum würde den Klimawandel anheizen. Wale sind also gigantische Klimaschützer.

Naturschützer fahren mit Booten aufs Meer hinaus, um Wale zu sichten. Woher wissen sie, wo die sind?

Es gibt wichtige Futterstellen für Wale, wenn sie im Frühling von der Karibik in den Nordatlantik ziehen. Zum Beispiel die Stellwagen Bank in der Bucht vor Boston an der Ostküste. An diesem Unterwasserhügel trifft kaltes und warmes Wasser aufeinander. Das bringt ganz viele Nährstoffe nach oben. Ein großer Speisetisch unter Wasser für Wale, Fische und Seevögel.

Bubble-net feeding: Mit einer ausgefeilten Jagdtechnik bringen Buckelwale die Heringe nach oben. Das Futter reicht auch für vorbeifliegende Möwen. IMAGO/Danita Delimont

Und sieht man die Wale unter Wasser?

Man muss ein bisschen Geduld haben und nach einem Teppich aus Luftblasen an der Meeresoberfläche schauen. Buckelwale haben eine einzigartige Technik, einen Schwarm kleine Krebstiere oder Heringe nach oben zu bringen. Sie tauchen unter die Beute und beginnen, in engen Spiralen aufzusteigen. Dabei blasen sie Luft aus ihren Blaslöchern. Die Fische sind verängstigt und drängen sich in der Mitte zusammen. Jetzt müssen die Wale nur noch mit weit geöffnetem Maul durch die Mitte nach oben schwimmen und tonnenweise Wasser und Beute schlucken. Das kann man sehr gut beobachten.

Ein Buckelwal wiegt in etwa 30 Tonnen. Das ist so schwer wie fünf Elefanten. Wie kann er sich mit diesem Gewicht aus dem Meer in die Luft katapultieren?

Ja, die Sprünge von Buckelwalen sind spektakulär. Die Kraft stammt aus den Schwanzmuskeln. Diese Muskeln gehören zu den stärksten im Tierreich.

Was können Kinder tun, um Wale zu retten?

Den Müll aufheben! Den Luftballon nicht fliegen lassen! Das würde schon viel verändern. Wir haben mal einen toten Pottwal seziert, der sehr viel Plastikmüll im Magen hatte. Tüten, Becher und kaputte Luftballons.