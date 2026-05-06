Zum Jahrestag der ungroßen Koalition haben fast alle gesagt oder geschrieben, was Friedrich Merz kann oder nicht kann. Merz selbst hat Frau Miosga mitgeteilt, wenn auch nicht wörtlich, er könne es, aber es sei schwierig. Man weiß nicht so genau, ob Merz unter „es“ dasselbe verstand wie Frau Miosga, oder ob er möglicherweise nicht eher vom „Es“ im Sinne Sigmund Freuds redete. Früher hätte Stefan Kornelius in der SZ einen Leitartikel zu Merz verfasst, der auf der Speisekarte beim Inder, würde der Inder denn Leitartikel bewerten, mit einer Paprikaschote gekennzeichnet gewesen wäre (zwei- oder gar dreischotige Leitartikel sind selten). Heute läuft Kornelius grauschläfig als Regierungssprecher neben dem Kanzler her. Paprikaschotiges schreibt er nicht mehr. Menschen wandeln sich.