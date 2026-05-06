Zum Hauptinhalt springen

Deutscher AlltagMerz als Wal

Lesezeit: 3 Min.

Jens Büttner/dpa

Der Wal und Friedrich Merz – sie ähneln sich nicht, aber in einem Punkt dann doch, denn letztlich ist alles eine Frage der Kommunikation.

Von Kurt Kister

Zum Jahrestag der ungroßen Koalition haben fast alle gesagt oder geschrieben, was Friedrich Merz kann oder nicht kann. Merz selbst hat Frau Miosga mitgeteilt, wenn auch nicht wörtlich, er könne es, aber es sei schwierig. Man weiß nicht so genau, ob Merz unter „es“ dasselbe verstand wie Frau Miosga, oder ob er möglicherweise nicht eher vom „Es“ im Sinne Sigmund Freuds redete. Früher hätte Stefan Kornelius in der SZ einen Leitartikel zu Merz verfasst, der auf der Speisekarte beim Inder, würde der Inder denn Leitartikel bewerten, mit einer Paprikaschote gekennzeichnet gewesen wäre (zwei- oder gar dreischotige Leitartikel sind selten). Heute läuft Kornelius grauschläfig als Regierungssprecher neben dem Kanzler her. Paprikaschotiges schreibt er nicht mehr. Menschen wandeln sich.

Zur SZ-Startseite

Extrem-Radfahrerin Juliana Buhring
:„Ich habe nicht überlebt, ich habe mein Leben zurückerobert“

Juliana Buhring hat den ersten Weltrekord als schnellste Frau einer Weltumrundung mit dem Rad aufgestellt:  29 060 Kilometer in 152 Tagen. Wie man Schmerzen aushält, hat sie als Kind in einer Sekte gelernt.

SZ PlusInterview von Carolin Fries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite