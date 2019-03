29. März 2019, 19:11 Uhr Essay über Demokratie Lasst die Jüngsten wählen

Protestierende Schüler Ende Januar in Berlin im Rahmen der "Fridays for Future"-Kampagne.

Kinder und Jugendliche sind zu ungeschult und naiv zum Wählen? Von wegen. Ihre Interessen finden politisch viel zu wenig Gehör. Warum das Wahlrecht ab Kindesalter sinnvoll - und notwendig - ist.

Von Jan Stremmel

Was man als junger Mensch zurzeit nicht alles ist: ahnungslos und desinformiert, blind gegenüber amerikanischen Konzernen, gekauft oder gleich ein Bot. Wahlweise willenloser Youtube-Zombie oder opportunistischer Schulschwänzer. Die Botschaft aus der Politik an die Unterstützer der größten Protestbewegungen seit Jahren lautet: Husch, husch, zurück ins Klassenzimmer. Wir Erwachsenen klären das hier in Ruhe.

Am Dienstag hat das EU-Parlament die Urheberrechtsreform durchgewinkt. Die mehr als 100 000 vor allem jungen Menschen, die am Samstag zuvor allein in Deutschland dagegen demonstrierten? Die ...