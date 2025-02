Von Kurt Kister

Wenn man an so einem Tag nicht über die Wahl schreibt, gerät man in den Verdacht, weltfremd zu sein. Wenn man aber doch über die Wahl nachdenkt, redet oder schreibt, tut man das, was alle anderen auch machen, vielleicht mit Ausnahme der wirklichen Fans von 1860 München, für die Hasan Ismaik so etwas ist wie Alice Weidel für die Linkspartei. Die Fans denken immer an 1860, ganz egal, was sonst noch passiert. Wahrscheinlich ist das in Berlin (Union) oder Hamburg (St. Pauli) auch nicht anders. Mir ist diese Geisteshaltung nicht völlig fremd, weil ich als Bub, so nennt man in Bayern männliche Kinder, mal damit begonnen hatte, 60er-Fan zu werden. Meine Oma schenkte mir 1965 die Platte „Bin i Radi, bin i König“, die der damalige 60er-Torwart Petar Radenković besungen hatte. ( Für Jüngere: Das Radi-Lied gibt's natürlich auf Youtube. Im Vergleich zu Shirin Davids neuer Platte ist es große Kunst.)