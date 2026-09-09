2018 wurde die Heimatstadt unserer Autorin zum Symbol für rechte Gewalt im Osten. Sie hat selbst ausländische Wurzeln, war damals 15 und wollte nur eines: weg. Heute glaubt sie mehr denn je an ihre Heimat – trotz des AfD-Erfolgs im Nachbarbundesland.

In den vergangenen Jahren wurde der Brühl in Chemnitz zu einem attraktiven Wohngebiet umgestaltet mit neuen Geschäften, Cafés, Galerien und kulturellen Freiräumen.

„Was hat das mit mir zu tun? Ich bin in Sachsen. Ich bin Chemnitzerin!“, empört sich meine Freundin Nayma, als ich sie einen Monat vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nach ihrer Prognose frage. Erst lache ich, dann merke ich, wie selbstverständlich auch ich aus einem Bundesland wieder „den Osten“ gemacht habe.