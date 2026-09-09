„Was hat das mit mir zu tun? Ich bin in Sachsen. Ich bin Chemnitzerin!“, empört sich meine Freundin Nayma, als ich sie einen Monat vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nach ihrer Prognose frage. Erst lache ich, dann merke ich, wie selbstverständlich auch ich aus einem Bundesland wieder „den Osten“ gemacht habe.
OstdeutschlandWarum ich Chemnitz liebe
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2018 wurde die Heimatstadt unserer Autorin zum Symbol für rechte Gewalt im Osten. Sie hat selbst ausländische Wurzeln, war damals 15 und wollte nur eines: weg. Heute glaubt sie mehr denn je an ihre Heimat – trotz des AfD-Erfolgs im Nachbarbundesland.
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