Setze nicht auf Willenskraft, Motivation oder Selbstdisziplin, wenn du dein Leben ändern willst: Das ist die erste Lektion, die man lernt, wenn man beginnt, sich mit Wendy Wood zu beschäftigen. Wood ist Professorin für Sozialpsychologie an der University of Southern California (USC) und hat ihr gesamtes Forscherleben dem Thema Gewohnheiten gewidmet. Im vergangenen Herbst, mit 65 Jahren, hat sie ihr erstes populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht: "Good Habits, Bad Habits" (Gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten). Kollegen wie Leser sind begeistert: lange Abhandlungen im New Yorker, hymnisches Lob in Fachzeitschriften. Ein Harvard-Professor schrieb: "this book will change a lot of lives", dieses Buch wird viele Leben verändern.