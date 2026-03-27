Der frühere Bundesverkehrsminister Volker Wissing winkt selbst aus dem Fenster, damit der Gast seine Kanzlei im pfälzischen Landau im ersten Stock findet. Er ist jetzt wieder zurück in seinem alten Leben, zurück im Anwaltsberuf. Und hat ein Buch geschrieben – über seine Zeit in der Ampelregierung, das dramatische Ende der Koalition und seinen Austritt aus der FDP, die er heute sehr kritisch sieht. Ein Gespräch über das, was Politik ausmacht und wie sie Menschen verändert.
Volker Wissing„Da kommen Sie nicht ohne Schrammen heraus“
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Volker Wissing war in der Politik ganz oben – und ist jetzt wieder Privatmann. Ein Gespräch über den Zustand der FDP, den schmerzhaften Preis für Ministerposten und 30 Sekunden im Kanzleramt, die sein Leben verändert haben.
Interview von Bastian Brinkmann
FDP:Wenn Freiheit nur ein Wort ist
Kein Demokrat kann sich freuen, wenn eine demokratische Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber genau das passiert gerade mit der FDP. Also: Wie kann ein Comeback gelingen? Moment, sagt der neue Chef, er überlege noch.
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