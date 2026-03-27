Der frühere Bundesverkehrsminister Volker Wissing winkt selbst aus dem Fenster, damit der Gast seine Kanzlei im pfälzischen Landau im ersten Stock findet. Er ist jetzt wieder zurück in seinem alten Leben, zurück im Anwaltsberuf. Und hat ein Buch geschrieben – über seine Zeit in der Ampelregierung, das dramatische Ende der Koalition und seinen Austritt aus der FDP, die er heute sehr kritisch sieht. Ein Gespräch über das, was Politik ausmacht und wie sie Menschen verändert.