Interview von Julia Rothhaas

Ein Vormittag in New York. Das Wetter sei so launenhaft wie die Menschen auf den Straßen, erzählt die US-amerikanische Schriftstellerin, Journalistin und Feministin Vivian Gornick am Telefon. Anfangs hört man im Hintergrund klapperndes Geschirr, dann irgendwann das laute Schnurren einer Katze. Die 86-Jährige ist gut gelaunt und lässt sich in ihren Erzählungen nicht mal von ihrer Bronchitis unterbrechen.