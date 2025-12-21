Zum Hauptinhalt springen

Herausgabe der Epstein-Akten„Sie war jeden einzelnen Tag ihres Lebens im Überlebensmodus“

Lesezeit: 9 Min.

Sky und Amanda Roberts am 18. November 2025 in Washington, D.C..
Sky und Amanda Roberts am 18. November 2025 in Washington, D.C.. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

Virginia Giuffre, die sich im April das Leben nahm, war das prominenteste Missbrauchsopfer im Epstein-Skandal. Ein Gespräch mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin.

Interview von Mareen Linnartz

Das Mädchen im Arm des Prinzen: Für immer wird man Virginia Giuffre mit diesem Foto verbinden. Es zeigt sie an der Seite von Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Duke of York, der sie dreimal missbraucht haben soll. 17 war sie damals, wenige Jahre später wurde Giuffre zu dem wohl bekanntesten Opfer von Jeffrey Epstein und seinem Netzwerk. Denn als eine der Ersten wehrte sie sich, nannte ab 2011 die Namen prominenter Täter. Im Frühjahr hat Giuffre, Mutter von drei Kindern, sich das Leben genommen, vor Kurzem erschienen nun ihre Memoiren, „Nobodys Girl. Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit“ (Yes Publishing).

