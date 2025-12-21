Das Mädchen im Arm des Prinzen: Für immer wird man Virginia Giuffre mit diesem Foto verbinden. Es zeigt sie an der Seite von Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Duke of York, der sie dreimal missbraucht haben soll. 17 war sie damals, wenige Jahre später wurde Giuffre zu dem wohl bekanntesten Opfer von Jeffrey Epstein und seinem Netzwerk. Denn als eine der Ersten wehrte sie sich, nannte ab 2011 die Namen prominenter Täter. Im Frühjahr hat Giuffre, Mutter von drei Kindern, sich das Leben genommen, vor Kurzem erschienen nun ihre Memoiren, „Nobodys Girl. Meine Geschichte von Missbrauch und dem Kampf um Gerechtigkeit“ (Yes Publishing).