Das Wichtigste zuerst: Nein, hier wird nicht über Körper geurteilt. Die US-amerikanische Hochzeitskleid-Designerin Vera Wang, hier auf dem roten Teppich einer Modeveranstaltung in New York City, darf genauso dünn und straff sein, wie sie ist. Sie darf auch in einem sogenannten Bra-Top, also einem schickeren BH, auf die Piste, obwohl sie 77 Jahre alt ist. Sie dürfte es auch, wenn ihr Aussehen nicht so mädchenhaft wäre (ein Aussehen, das sie laut eigener Aussagen mit Wodka, McDonalds und sehr wenig Sonne instand hält). Aber dürfen und müssen, das sind zwei verschiedene Dinge.

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Im Internet geht unter älteren Influencerinnen die Erzählung, man solle unbedingt tragen, was man will, egal, wie alt man ist. Interessanterweise wollen dann aber nur sehr wenige Influencerinnen über 55 weite Hosen und Mini-Bomberjacken von Phoebe Philo tragen, die zwar nicht sexy sind, aber extrem cool. Die Stilikone des Jahres, Céline Dion, sprang darin während ihrer Konzertreihe in Paris sogar auf ein Auto, um, wie jeden Abend, laut mit ihren Fans vorm Hotel zu singen. Diese Art von Exzentrik ist etwas, das man sich als ältere Frau mit Talent endlich leisten kann.

Aber die Best-Age-Influencerinnen wollen nicht cool sein, sie wollen in Unterhosen auf die Straße, oder wie Vera Wang im BH auf den roten Teppich. Es ist das modische Äquivalent zu Chefinnen, die das Zepter nicht abgeben wollen, obwohl es nur noch eine Krücke ist. Vorschlag: Überlassen wir doch den Jüngeren zumindest großzügig das öffentliche Nacktsein – wenn wir ihnen schon nicht mal mehr ihre Renten gönnen.

Für ihn: Genau richtig

Das Attribut „altersgerecht“ klingt bei Erwachsenen unweigerlich nach Haltegriffen am WC und Rollator-Rampe. Der Schauspieler Giancarlo Esposito ist von diesem geriatrischen Wertesystem ersichtlich noch weit entfernt.

Bei den CFDA Awards präsentierte sich der 68-Jährige in einer auffallend kurze schwarzen Lederjacke, markanten Schultern und Revers, dazu weite Hosen und Schuhe mit hohem Absatz. Dieses Ensemble des New Yorker Labels Public School lässt den Oberkörper kompakt und die Beine lang erscheinen. Die Jacke endet dort, wo ein, äh, altersgerechtes Sakko gerade erst zu seiner eigentlichen Aufgabe ansetzen würde. Über den Look lässt sich durchaus streiten, die Kurzjacke macht den Oberkörper ja beinahe kastenförmig. Zusammen mit dem Hosenvolumen und den Absatzschuhen entsteht damit etwas Puppenhaftes, ein irgendwie gestelzter Gesamteindruck. Allerdings wäre das bei einem 25-Jährigen genauso übertrieben. Merke: Ein Problem der Proportion wird bei einem Senior nicht zwingend zu fehlender Altersweisheit, sondern bleibt, was es ist.

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Außerdem hat der Auftritt durchaus eine gewisse Logik: Hemd und Krawatte geben der Jacke förmlichen Halt, die Absätze tragen das Volumen der Hose und verlängern die Linie. Trotzdem schwebt über so einem Auftritt schnell das Gecken-Verdikt – der will jung wirken! Vorsichtige Vermutung: Als er jung war, hätte Esposito vielleicht nicht den Mut zu so einem exponierten Outfit gehabt. Die wohltuende Alles-egal-Haltung, die irgendwann in der zweiten Lebenshälfte einsetzt, kann eben auch bedeuten: Endlich freigespielt. Und Befreiung sieht immer gut aus.