März 2022: Am Bahnhof in Kiew nehmen Frauen Abschied von ihren Männern, die das Land nicht verlassen dürfen.

Von Frank Nienhuysen

An der Kühlschranktür spiegelt sich ihr neues Leben. Tetiana Koliesnikova hat ein Magnetbild von Schloss Neuschwanstein hingehängt, ein bronzefarbenes Hollandrad mit einem Korb voller Tulpen, "Amsterdam" steht darunter. Auch in Rom war sie schon. Sie sagt, ihr Sohn werde montags in der Schule immer wieder gefragt, was er am Wochenende gemacht hat. Also wollte sie ihm mal etwas Neues zeigen. Es ist auch für sie neu.