Von Cord Aschenbrenner

Es war ein unumgänglicher, aber nicht gerade heldenhafter Rückzug, nicht würdig eines ehemaligen Generals. "Ein hagerer Mann mit ergrautem Haar und gestutztem Schnurrbart im rasierten, fuchsähnlichen Pergamentgesicht lief in einem reichen Tscherkessenrock mit silberbeschlagenen Patronentaschen vor den Spiegeln hin und her. In seiner Nähe bewegten sich drei deutsche Offiziere und zwei Russen, einer ebenfalls im Tscherkessenrock (...) Sie alle halfen dem Fuchsähnlichen beim Umkleiden. Der Mann legte die Uniform eines deutschen Majors an und sah nicht schlechter und nicht besser aus als Hunderte andere Majore. Dann öffnete sich die Tür, die verstaubten Schloßportiere gingen auseinander und ließen noch einen Mann in der Uniform eines deutschen Militärarztes durch. Er brachte einen Haufen Verbandpäckchen mit, öffnete sie und verband mit geschickten Händen den Kopf des frischgebackenen deutschen Majors, so dass nur das rechte Fuchsauge und der schmale Mund zu sehen waren, in dem Gold-und Platinkronen blinkten. (...) Dann rollte durch das spitzbogige Gittertor der Seiteneinfahrt ein geräuschloses deutsches Auto mit dem roten Kreuz und der in Mull gewickelte und in den Militärmantel gepackte geheimnisvolle Major von Schratt wurde auf der Bahre hinausgetragen und die Bahre hineingeschoben."