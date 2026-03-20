Fast hätte er alles hingeworfen und seinen Traum gelebt – einmal die Welt umsegeln. Stattdessen blieb Jack Dorsey Junior-Programmierer bei einer Podcastplattform, die heute keiner mehr kennt, und bastelte an seiner Idee. Die Welt sähe womöglich anders aus, wäre der 29-jährige Uniabbrecher mit Nasenring 2006 tatsächlich auf ein Boot gestiegen.