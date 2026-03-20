Fast hätte er alles hingeworfen und seinen Traum gelebt – einmal die Welt umsegeln. Stattdessen blieb Jack Dorsey Junior-Programmierer bei einer Podcastplattform, die heute keiner mehr kennt, und bastelte an seiner Idee. Die Welt sähe womöglich anders aus, wäre der 29-jährige Uniabbrecher mit Nasenring 2006 tatsächlich auf ein Boot gestiegen.
MedienDer Urknall von Twitter
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Vor genau 20 Jahren setzte Jack Dorsey den ersten Tweet ab. Das war epochal und banal zugleich. Was ist geblieben vom einstigen Charme dieses Mediums, das Revolutionen befeuerte und Debatten antrieb?
Von Jan Stremmel
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