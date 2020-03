Samstagvormittag, eine Straße in den Ausläufern von Leipzig. Einfamilienhäuser in allen Farben und Formen, in einer Einfahrt stehen zwei knallbunte Pick-up-Trucks. David Zimmermann ist ein paar Minuten zu spät, er kommt gerade vom Frühstück. Das Haus, zu dem er die Schlüssel sucht, ist unauffällig: beige verputzt, in der Einfahrt ein Opel. Zimmermann passt gut in die Gegend. Er trägt einen knallblauen Kapuzenpullover und eine schmale Brille, seinen richtigen Namen möchte er nicht veröffentlicht sehen. "Ich hoffe, es ist noch Kaffee da", sagt Zimmermann entschuldigend, er war einige Tage nicht zu Hause.