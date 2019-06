30. Juni 2019, 13:05 Uhr Familie und Trennung "Man kann Kindern nichts vormachen"

Wenn Eltern sich trennen, müssen sie irgendwann mit ihrem Nachwuchs reden. Aber wie? Mütter und Väter erzählen von dem Moment, der so viel verändert.

Protokolle: Lisa Frieda Cossham

"Ich musste meinen Kindern wehtun, auch wenn ich es nicht wollte"

Oliver H., 48. Seine Kinder waren bei der Trennung 12 und 8 Jahre alt

"Ich hatte Angst, wie unsere Kinder reagieren würden. In meinem Kopf waren die Eckpunkte, die meine ehemalige Frau und ich in der Mediation am Morgen ausgemacht hatten: gleichwertige Teilnahme der Eltern am Alltag der Kinder. Und: Für die Kinder werden beide Wohnungen ein Zuhause.

Was das genau bedeutet, wussten meine ehemalige Frau und ich nur ...