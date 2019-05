Mathias J. aus Winsen fragt:

Mein jüngerer Bruder, 50, will heiraten. Er ist seit seiner Jugend Alkoholiker, nach mehreren Therapien trank er aber weniger, hatte Leben und Job gerade so im Griff. Die "Neue" trinkt eher mit. Die beiden mögen sich wirklich, doch sie spricht auch das "Suchtmonster" in ihm an. Er trinkt wieder mehr. Ich soll nun Trauzeuge sein, will aber eine Beziehung, die seine Sucht stärkt, nicht bezeugen. Was soll ich tun?